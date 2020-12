Daydreamer, anticipazioni turche: prove da genitori per Can e Sanem! (Di giovedì 31 dicembre 2020) Daydreamer, anticipazioni turche: dopo che Yigit farà la proposta di matrimonio a Sanem, le cose si complicheranno ulteriormente. Infatti la ragazza non risponderà subito e tutti, Can in primis, saranno sulle spine. Cosa succederà? Il piano di Mihriban Aziz inviterà la fidanzata fuori a cena, ma lei declinerà l’invito, spiegando che deve occuparsi di una bambina, Kiraz, figlia di di Censu, un’infermiera del villaggio che sarà impegnata nel turno di notte. Mihriban, a questo proposito, proporrà un piano al padre di Can e agli amici del “figliastro” e di Sanem: dare agli ex fidanzati un’altra occasione per stare soli e parlarsi, mentre si occupano della piccola! Aziz dirà alla Sanem di voler portare al ristorante la sua dolce metà, ma in realtà i due si troveranno con Ceycey, Deren e Muzaffer, per controllare la situazione attraverso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 31 dicembre 2020): dopo che Yigit farà la proposta di matrimonio a Sanem, le cose si complicheranno ulteriormente. Infatti la ragazza non risponderà subito e tutti, Can in primis, saranno sulle spine. Cosa succederà? Il piano di Mihriban Aziz inviterà la fidanzata fuori a cena, ma lei declinerà l’invito, spiegando che deve occuparsi di una bambina, Kiraz, figlia di di Censu, un’infermiera del villaggio che sarà impegnata nel turno di notte. Mihriban, a questo proposito, proporrà un piano al padre di Can e agli amici del “figliastro” e di Sanem: dare agli ex fidanzati un’altra occasione per stare soli e parlarsi, mentre si occupano della piccola! Aziz dirà alla Sanem di voler portare al ristorante la sua dolce metà, ma in realtà i due si troveranno con Ceycey, Deren e Muzaffer, per controllare la situazione attraverso ...

