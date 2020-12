CARO AMICO TI SCRIVO…L’ANNO CHE VERRA’ ! (Di giovedì 31 dicembre 2020) “CARO AMICO lettore, ti scrivo, così mi distraggo un po’E siccome sei molto lontano, più forte ti scriveròDa quando sei partito c’è una grande novitàL’anno vecchio è finito, ormai Ma qualcosa ancora qui non va.”Cosi Lucio Dalla cominciava una delle sue canzoni più celebri. Siamo giunti all’ultimo giorno di questo “incredibile” anno, l’anno del Risveglio e della presa di consapevolezza da parte di molti ( bicchiere sempre mezzo pieno!Il Risveglio purtroppo o per fortuna, non è un atto ma un percorso e a volte richiede un grande sforzo per mettersi veramente in discussione e abbandonare i dogmi a cui purtroppo siamo fin troppo legati..“Si esce poco la sera, compreso quando è festaE c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestraE si sta senza parlare per intere settimane E a quelli che hanno niente da dire Del tempo ne rimane..”Nonostante ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) “lettore, ti scrivo, così mi distraggo un po’E siccome sei molto lontano, più forte ti scriveròDa quando sei partito c’è una grande novitàL’anno vecchio è finito, ormai Ma qualcosa ancora qui non va.”Cosi Lucio Dalla cominciava una delle sue canzoni più celebri. Siamo giunti all’ultimo giorno di questo “incredibile” anno, l’anno del Risveglio e della presa di consapevolezza da parte di molti ( bicchiere sempre mezzo pieno!Il Risveglio purtroppo o per fortuna, non è un atto ma un percorso e a volte richiede un grande sforzo per mettersi veramente in discussione e abbandonare i dogmi a cui purtroppo siamo fin troppo legati..“Si esce poco la sera, compreso quando è festaE c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestraE si sta senza parlare per intere settimane E a quelli che hanno niente da dire Del tempo ne rimane..”Nonostante ...

Vale22046 : RT @nonnarita50: caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po' e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò da qdo sei partito c'… - faber_samir : RT @nonnarita50: caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po' e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò da qdo sei partito c'… - ermesbog : caro amico ti scriiivo così mi distraggo un po’ da quando sei paaartito c’è una grossa novità: l’anno vecchio è fin… - crotti8 : RT @BritishFootball: Cavani squalificato per 3 partite e multato 110 mila euro per aver scritto su Instagram 'Gracias negrito' a un suo car… - MaroneLoredana : @l_angiolini In Germania mi sono rotta il piatto della tibia Ho pagato soldi perché portata in una clinica. Ghiacci… -

Ultime Notizie dalla rete : CARO AMICO Milly Carlucci fa fuori il suo caro amico, lui non la prende bene Yeslife Il discorso di fine anno del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti

Care amiche e cari amici, quello che abbiamo appena passato è uno degli anni più difficili, strani e inaspettati della storia recente del mondo e della nostra regione. Per questo, nel chiuderlo, non p ...

Regione: covid, Ponte Genova e recovery plan: il discorso di Toti

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo il discorso di fine anno del presidente Giovanni Toti “Care amiche e cari amici, quello che abbiamo appena pass ...

Care amiche e cari amici, quello che abbiamo appena passato è uno degli anni più difficili, strani e inaspettati della storia recente del mondo e della nostra regione. Per questo, nel chiuderlo, non p ...Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo il discorso di fine anno del presidente Giovanni Toti “Care amiche e cari amici, quello che abbiamo appena pass ...