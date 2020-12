Capodanno in zona rossa, ecco le iniziative regione per regione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutti gli eventi delle città italiane ai quali sarà possibile partecipare da casa e in streaming. Concerti e performance nel rispetto delle restrizioni per contrastare la pandemia Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutti gli eventi delle città italiane ai quali sarà possibile partecipare da casa e in streaming. Concerti e performance nel rispetto delle restrizioni per contrastare la pandemia

DarioNardella : A #Capodanno intensifichiamo i controlli per il rispetto delle regole della 'zona rossa'. Con una nuova ordinanza s… - Agenzia_Ansa : #Da domani Italia torna rossa, #Capodanno sarà in casa. Aumentano i controlli. Anche sul web, anti-veglioni clandes… - QdSit : Coronavirus, Capodanno in zona rossa per tutta l’Italia #qds #qdsnotizie - bizcommunityit : Zona rossa oggi, 31 dicembre: cosa posso fare la notte di Capodanno - avespartacus : RT @wireditalia: Dal 31 dicembre al 3 gennaio (e poi di nuovo il 5 e il 6 gennaio) tutto il nostro territorio nazionale torna zona rossa, i… -