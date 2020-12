“Capodanno a New York”: un’umanità in attesa (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chi vive a New York adora esserci e chi non ci vive sogna di andarci almeno per un giorno. E’ il 31 dicembre, la Grande Mela è quasi pronta per la festa più iconica di sempre: il Capodanno! Il papà di Pretty Woman firma Capodanno a New York, commedia infarcita di star da Robert De Niro a Michelle Pfeiffer, da Hilary Swank a Ashton Kutcher, da Zac Efron a Sarah Jessica Parker. Capodanno a New York è un intreccio di trame che ruotano tutte intorno alla notte più importante di sempre. C’è chi avrà problemi con la Drop Ball, la sfera che cala su Times Square allo scoccare della mezzanotte, chi deciderà di esaudire tutti i propositi per l’anno nuovo poche ore prima dell’ascesa della sfera, chi invece è purtroppo in fin di vita, ma combatte ancora contro la morte per vedere un’ultima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chi vive a Newadora esserci e chi non ci vive sogna di andarci almeno per un giorno. E’ il 31 dicembre, la Grande Mela è quasi pronta per la festa più iconica di sempre: il! Il papà di Pretty Woman firmaa New, commedia infarcita di star da Robert De Niro a Michelle Pfeiffer, da Hilary Swank a Ashton Kutcher, da Zac Efron a Sarah Jessica Parker.a Newè un intreccio di trame che ruotano tutte intorno alla notte più importante di sempre. C’è chi avrà problemi con la Drop Ball, la sfera che cala su Times Square allo scoccare della mezzanotte, chi deciderà di esaudire tutti i propositi per l’anno nuovo poche ore prima dell’ascesa della sfera, chi invece è purtroppo in fin di vita, ma combatte ancora contro la morte per vedere un’ultima ...

