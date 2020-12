Brexit, accordo tra Spagna e Regno Unito su Gibilterra (Di giovedì 31 dicembre 2020) Madrid, 31 dic. (Adnkronos) – Spagna e Regno Unito hanno raggiunto un accordo di principio che consente il mantenimento dei liberi movimenti fra Gibilterra e la Spagna anche dopo la Brexit, ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo. L’intesa dovrà essere approvata dall’Unione europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Madrid, 31 dic. (Adnkronos) –hanno raggiunto undi principio che consente il mantenimento dei liberi movimenti frae laanche dopo la, ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo. L’intesa dovrà essere approvata dall’Unione europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

