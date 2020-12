A Capodanno, non perderti d’animo, fai un giro nei musei virtuali! (Di giovedì 31 dicembre 2020) In attesa della riapertura dei musei, abbiamo l’opportunità di visitarli da casa, scopri i tour migliori virtuali, da fare seduti comodamente sul divano, con tutta la famiglia. È possibile immergersi nell’ampio mondo dell’arte e visitare gli spazi e le opere dei musei in modalità virtuale, vi basta munirvi di uno smartphone, di un tablet, di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 31 dicembre 2020) In attesa della riapertura dei, abbiamo l’opportunità di visitarli da casa, scopri i tour migliori virtuali, da fare seduti comodamente sul divano, con tutta la famiglia. È possibile immergersi nell’ampio mondo dell’arte e visitare gli spazi e le opere deiin modalità virtuale, vi basta munirvi di uno smartphone, di un tablet, di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

enpaonlus : «Alzare il volume della tv e non lasciarli soli»: come proteggere gli animali dai botti di Capodanno - fanpage : 'Quest'anno non sparare' Un gesto in memoria dei morti di Covid ? - Raicomspa : Non è #Capodanno senza il benaugurante concerto dal @teatrolafenice? Da non perdere #capodannofenice - AndreaGnarluz : RT @LucillaMasini: Accurate ricerche scientifiche rivelano che se stasera mangerai zampone e lenticchie, 12 acini d'uva, bacerai qualcuno s… - zapping_italy : RT @RomaSpinaceto: Non si vede un'auto dei vigili per Spinaceto da anni... vietati i botti di capodanno... ah ah ah @battaglia_persa @weli… -