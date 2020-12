Vergogna nel Santuario: rubata dal presepe la statuetta di Gesù Bambino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Scomparsa la statuetta del Gesù Bambino proveniente dalla terra Santa. Vergona e smarrimento si alternano in queste ore nel Santuario San Giuseppe, sull’isola di Procida, dove nella mattinata di lunedì è stata rubata la statuetta del Gesù Bambino posta nel giorno di Natale sul presepe allestito all’interno del Santuario. “Poiché il Santuario è dotato di sistema di video sorveglianza – spiegano dalla chiesa procidana – analizzeremo i filmati e agiremo per vie legali”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Scomparsa ladelproveniente dalla terra Santa. Vergona e smarrimento si alternano in queste ore nelSan Giuseppe, sull’isola di Procida, dove nella mattinata di lunedì è stataladelposta nel giorno di Natale sulallestito all’interno del. “Poiché ilè dotato di sistema di video sorveglianza – spiegano dalla chiesa procidana – analizzeremo i filmati e agiremo per vie legali”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

