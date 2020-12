Usa | morto di Covid il deputato neoeletto Luke Letlow | aveva 41 anni

Leggi su ck12

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)repubblicano degli Stati Uniti, èstanotte in ospedale dopo aver contratto il. (Facebook)Per la prima volta ilcolpisce mortalmente un membro del Congresso degli Stati Uniti: durante la notte ilrepubblicanoè deceduto mentre era ricoverato in ospedale. Il politico, chesolo 41annunciato di essere positivo al virus circa due settimane fa e dal 23 dicembre era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Come sottolineato dai medici,nonpatologie pregresse e le sue condizioni di salute non erano compromesse. Il, ...