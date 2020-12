Stefano Bettarini dopo l’espulsione da Grande Fratello Vip, rivelazione inaspettata “ho fatto causa e ora nessuna trasmissione …” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, dopo essere stato escluso dal Grande Fratello vip per una presunta bestemmia che lui dice di non aver pronunciato, ha deciso di fare causa al programma e ha rivelato perché è arrivato a questa decisione. Stefano Bettarini fa causa la Grande Fratello vip Stefano Bettarini non ha assolutamente accettato di essere stato fatto fuori dal Grande Fratello vip per la motivazione che la produzione ha addotto e ha spiegato il perché. Bettarini ha detto: “Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 30 dicembre 2020), ex marito di Simona Ventura,essere stato escluso dalvip per una presunta bestemmia che lui dice di non aver pronunciato, ha deciso di fareal programma e ha rivelato perché è arrivato a questa decisione.falavipnon ha assolutamente accettato di essere statofuori dalvip per la motivazione che la produzione ha addotto e ha spiegato il perché.ha detto: “Io sono già in, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. ...

