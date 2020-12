Sostegni a enti e associazioni della città | dal Comune di Bergamo 600mila euro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Poco meno dia favore di oltre 130 tradel territorio: ildicontribuisce così (attraverso diverse delibere approvate dalla Giunta lo scorso 23 dicembre e in pubblicazione in questi giorni sul sito del) a mitigare gli effetticrisi Covid-19 e a coprire le spese che soggetti diversi hanno sostenuto per organizzare attività ed evin ambito culturale, sportivo-ricreativo, sociale, educativo o ambientale sul territorio cittadino durante il 2019. Una cifra davvero significativa (precisamente 566.760) per questo difficile 2020, tanto da essere in linea con quella degli anni 2019 e 2018, quasi doppia rispetto ai 306mila del 2014, quando le erogazioni alle ...