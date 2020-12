Selvaggia Lucarelli ai no vax: «Giocate col c..o degli altri, vi disprezzo». E scoppia il putiferio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “È facile fare gli alternativi, gli antagonisti dei poteri forti, col c..o rugoso degli altri, magari poggiato sulla padella in qualche ospedale in cui morire dimenticati da tutti. È quando il c..o in pericolo è liscio e sodo che si contano i veri rivoluzionari”. Si chiude così un lungo post di Selvaggia Lucarelli contro i no vax. Si tratta di un attacco tutto incentrato sul “disprezzo” che le suscitano le persone che non intendono vaccinarsi, che ha provato reazioni altrettanto dure nei commenti. Il “disprezzo” della Lucarelli per i no vax “Le persone che non intendono vaccinarsi non hanno il mio rispetto. Anzi, le disprezzo fortemente e desidero che lo sappiano e sappiano il perché”, ha scritto Lucarelli. Si tratta, ha proseguito, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “È facile fare gli alternativi, gli antagonisti dei poteri forti, col c..o rugoso, magari poggiato sulla padella in qualche ospedale in cui morire dimenticati da tutti. È quando il c..o in pericolo è liscio e sodo che si contano i veri rivoluzionari”. Si chiude così un lungo post dicontro i no vax. Si tratta di un attacco tutto incentrato sul “” che le suscitano le persone che non intendono vaccinarsi, che ha provato reazioni altrettanto dure nei commenti. Il “” dellaper i no vax “Le persone che non intendono vaccinarsi non hanno il mio rispetto. Anzi, lefortemente e desidero che lo sappiano e sappiano il perché”, ha scritto. Si tratta, ha proseguito, ...

