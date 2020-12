Roma “Oltre tutto”: al via il capodanno trasmesso via streaming. Tra gli ospiti Michela Murgia, Chiara Valerio e Gianna Nannini (Di mercoledì 30 dicembre 2020) capodanno di Roma 2021 è Oltre tutto: la proposta culturale che accompagnerà domani Roma verso il nuovo anno. Un’esperienza unicamente in digitale da seguire sul sito culture.Roma.it e sulla pagina Facebook di @cultureRoma, per vivere insieme – seppure lontani – emozioni reali. Proprio in questo periodo di così grande difficoltà e responsabilità collettiva, la nostra città racconta e si racconta attraverso una serata in streaming unica ed eccezionale, con artisti internazionali e nazionali: la celebrazione di un rito di passaggio piuttosto che una festa, quest’anno, con l’auspicio di ritrovarsi nuovamente insieme per il capodanno del 2022. Ne sono protagoniste la sua storia, i suoi luoghi più straordinari e gli artisti, che con le loro ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 30 dicembre 2020)di2021 è: la proposta culturale che accompagnerà domaniverso il nuovo anno. Un’esperienza unicamente in digitale da seguire sul sito culture..it e sulla pagina Facebook di @culture, per vivere insieme – seppure lontani – emozioni reali. Proprio in questo periodo di così grande difficoltà e responsabilità collettiva, la nostra città racconta e si racconta attraverso una serata inunica ed eccezionale, con artisti internazionali e nazionali: la celebrazione di un rito di passaggio piuttosto che una festa, quest’anno, con l’auspicio di ritrovarsi nuovamente insieme per ildel 2022. Ne sono protagoniste la sua storia, i suoi luoghi più straordinari e gli artisti, che con le loro ...

Capodanno di Roma 2021 è OLTRE TUTTO: la proposta culturale che accompagnerà domani Roma verso il nuovo anno. Un'esperienza unicamente in digitale da seguire sul sito culture.roma.it e sulla pagi ...

Il cimitero Flaminio Prima Porta di Roma ha comunicato ai cittadini della capitale lo 'stop alle cremazioni' come conseguenza del collasso dei cimiteri.