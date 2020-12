Rita Levi Montalcini | una vita per la scienza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi 30 dicembre ricordiamo la scomparsa della grandissima scienziata. Orgoglio italiano, la neurologa torinese scompare il 30 dicembre 2012 a Roma. La sua è una figura di fondamentale importanza, che dona speranza. Infatti, la sua è stata unacompletamente dedita alla, che le ha permesso di scoprire il cosiddetto NGF, il fattore di accrescimento della fibra nervosa, in neurologia. La sua costante ricerca le ha permesso di vincere il premio Nobel per la medicina, nel 1986. La straordinariadella dottoressaè stata lunga, piena, ma soprattutto rivoluzionaria. Infatti, la scienziata credeva fortemente nella parità di genere, sostenendo che nel mondo ci fossero pari opportunità, sia per gli uomini ...