Reddito di cittadinanza: decurtazione per cifre non spese. Quando scatta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È scritto nelle norme in tema di Reddito di cittadinanza: se il destinatario di tale misura di sostegno contro la disoccupazione, non spende il denaro accreditato sulla RdC card, ovvero la carta prepagata in cui viene inserito materialmente l’importo del Reddito, scatta la decurtazione dello stesso. In altre parole, allo Stato è riconosciuto il diritto di riprendersi nel mese successivo quanto non speso o prelevato, e ciò fino al 20% del Reddito non consumato. Vediamo più nel dettaglio questo meccanismo. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di trasformare i tribunali in aule di scuola, così come previsto nel decreto Rilancio, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Reddito di cittadinanza e tagli: il fondamento ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È scritto nelle norme in tema didi: se il destinatario di tale misura di sostegno contro la disoccupazione, non spende il denaro accreditato sulla RdC card, ovvero la carta prepagata in cui viene inserito materialmente l’importo delladello stesso. In altre parole, allo Stato è riconosciuto il diritto di riprendersi nel mese successivo quanto non speso o prelevato, e ciò fino al 20% delnon consumato. Vediamo più nel dettaglio questo meccanismo. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di trasformare i tribunali in aule di scuola, così come previsto nel decreto Rilancio, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsdie tagli: il fondamento ...

VittorioSgarbi : @virginiaraggi Quelli come te non dovrebbero lavorare, visto come hai ridotto Roma. Ti lascerei a casa, con il redd… - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, con la crisi causata dal Covid è boom di famiglie povere beneficiarie nelle grandi città:… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, con il Covid è boom di famiglie beneficiarie nelle grandi città: a Milano e Roma +36% risp… - Accorto_Manzo : @Precarioillumi1 Schiavo, quasi volontario! Ma quelli che hanno il reddito di cittadinanza come si collocano? - MeridioNews : Reddito cittadinanza e i progetti di utilità ancora fermi Liste beneficiari pronte a luglio ma i Comuni arrancano -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza Reddito di cittadinanza: domanda, contratto di affitto e Isee Money.it Reddito di cittadinanza, duemila assistiti in più

IL REPORTUna provincia sempre più povera, con molte fragilità, in quanto aumenta l'età media delle persone e in tanti poi hanno fatto le valigie per cercare un lavoro altrove. Il quadro ...

Reddito di cittadinanza, è boom di percettori in Sicilia

MeridioNews è una testata registrata presso il tribunale di Catania n.18/2014 Direttora responsabile: Claudia Campese Editore RMB s.r.l.

IL REPORTUna provincia sempre più povera, con molte fragilità, in quanto aumenta l'età media delle persone e in tanti poi hanno fatto le valigie per cercare un lavoro altrove. Il quadro ...MeridioNews è una testata registrata presso il tribunale di Catania n.18/2014 Direttora responsabile: Claudia Campese Editore RMB s.r.l.