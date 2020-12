“My Way”, il successo senza tempo di Frank Sinatra (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. In questa puntata fare un salto nel tempo alla fine degli anni 60 e per parlare di uno pezzi musicali più popolari al mondo. Una canzone cantata anche da Luciano Pavarotti e Patty Pravo. Una canzone che fece diventare il suo interprete una leggenda. Stiamo parlando di “My Way” e di The Voice Frank Sinatra. My Way, la francia e Frank Sinatra 30 dicembre 1968, Frank Sinatra incide “My Way”, la canzone con cui è intitolato l’omonimo album che lo consacrò definitivamente come The Voice. La storia di questo pezzo in realtà inizia nei primi anni 60? quando il compositore francese Jacques Revaux ne compone la melodia che era accompagnata da un testo in inglese maccheronico intitolato “For me”. Dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Benvenuti nel viaggio neldi Metropolitan Today. In questa puntata fare un salto nelalla fine degli anni 60 e per parlare di uno pezzi musicali più popolari al mondo. Una canzone cantata anche da Luciano Pavarotti e Patty Pravo. Una canzone che fece diventare il suo interprete una leggenda. Stiamo parlando di “My Way” e di The Voice. My Way, la francia e30 dicembre 1968,incide “My Way”, la canzone con cui è intitolato l’omonimo album che lo consacrò definitivamente come The Voice. La storia di questo pezzo in realtà inizia nei primi anni 60? quando il compositore francese Jacques Revaux ne compone la melodia che era accompagnata da un testo in inglese maccheronico intitolato “For me”. Dopo ...

