Mourinho punge la FA | «Match alle 6 ma non sappiamo niente» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Josèattacca la FA per il clima di incertezza in Premier League. Ecco le parole a mezzo social del tecnico –Josèattende notizie dalla FA. Oggi ci sarà l’incontro tra i vertici dello sport britannico per decidere se bloccare lo sport per un lasso di tempo ragionevole dopo l’impennata dei contagi da Coronavirus per la famigerata “variante inglese”. Il tecnico portoghese oggi sfida con il suo Tottenham il Fulham19, ora italiana. Su Instagram si interroga: «Ancora nonse giochiamo, Miglior lega al mondo». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose(@jose) Leggi su Calcionews24.com