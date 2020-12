LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Caviezel in testa, si rivede un grande Innerhofer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 ESTASI SVIZZERA! Kryenbuehl vola in testa con 1 decimo di vantaggio su Caviezel! 11.54 Caviezel non ha mai vinto in carriera in Coppa del Mondo in Discesa. Ora deve guardarsi dal connazionale Kryenbuehl, in vantaggio di 0.05 al terzo intermedio! 11.52 Caviezel inizia a fare un pensierino alla vittoria. Feuz è quarto a 0.43, appena 0.04 davanti a Innerhofer. Caviezel ha fatto la differenza nel tratto conclusivo, nessuno riesce a tenere il passo dello svizzero. 11.51 Discesa bellissima, ora c’è lo svizzero Feuz in pista. 0.05 di ritardo al terzo parziale. 11.50 Bravo Innerhofer! E’ quarto a 0.47. Ha perso tanto nel finale, ma oggi si è rivisto il VERO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55 ESTASI SVIZZERA! Kryenbuehl vola incon 1 decimo di vantaggio su! 11.54non ha mai vinto in carriera in Coppa del Mondo in. Ora deve guardarsi dal connazionale Kryenbuehl, in vantaggio di 0.05 al terzo intermedio! 11.52inizia a fare un pensierino alla vittoria. Feuz è quarto a 0.43, appena 0.04 davanti aha fatto la differenza nel tratto conclusivo, nessuno riesce a tenere il passo dello svizzero. 11.51bellissima, ora c’è lo svizzero Feuz in pista. 0.05 di ritardo al terzo parziale. 11.50 Bravo! E’ quarto a 0.47. Ha perso tanto nel finale, ma oggi si è rivisto il VERO ...

