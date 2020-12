L’ha colpita con un martello: era il simbolo dell’integrazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’assassinio della donna simbolo dell’integrazione nel nostro paese, per i successi della sua azienda bio. La triste fine di un sogno. Agitu Gudeta (Facebook)Il suo sogno, interrotto dalla violenza dell’uomo. Un suo collaboratore, una persona fidata probabilmente. Alla base di tutto, si dice, questioni economiche. Non si conosce bene cosa sia potuto succedere, sta di fatto che ora Agitu Gudeta, rifugiata etiope, 42 enne, simbolo nel nostro paese dell’integrazione, per i successi della sua azienda bio, è morta. Una morte violenta, un litigio, e la folle, assurda, furia omicida, che all’improvviso ha colpito il suo aggressore. L’uomo un ghanese di 32 anni, aveva il compito, nell’azienda della donna, di portare le capre al pascolo. Alla base dello scontro tra i due, poi sfociato in litigio, ci sarebbero ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’assassinio della donnanel nostro paese, per i successi della sua azienda bio. La triste fine di un sogno. Agitu Gudeta (Facebook)Il suo sogno, interrotto dalla violenza dell’uomo. Un suo collaboratore, una persona fidata probabilmente. Alla base di tutto, si dice, questioni economiche. Non si conosce bene cosa sia potuto succedere, sta di fatto che ora Agitu Gudeta, rifugiata etiope, 42 enne,nel nostro paese, per i successi della sua azienda bio, è morta. Una morte violenta, un litigio, e la folle, assurda, furia omicida, che all’improvviso ha colpito il suo aggressore. L’uomo un ghanese di 32 anni, aveva il compito, nell’azienda della donna, di portare le capre al pascolo. Alla base dello scontro tra i due, poi sfociato in litigio, ci sarebbero ...

