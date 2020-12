La Lega dalla parte dei cacciatori contro Insinna: 'Parole da stigmatizzare' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sulla querelle tra Flavio Insinna e Federcaccia è scesa in campo anche la politica: Stefano Corti, senatore della Lega, ha infatti dichiarato di aver presentato "un'interrogazione in Commissione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sulla querelle tra Flavioe Federcaccia è scesa in campo anche la politica: Stefano Corti, senatore della, ha infatti dichiarato di aver presentato "un'interrogazione in Commissione ...

Marcozanni86 : Fa piacere vedere oggi giornali che si svegliano su nuovi criteri di default #EBA che entreranno in vigore il 1 gen… - LegaSalvini : ?? LIBERI DI PORTARE IL VIRUS IN ITALIA #Bergesio (Lega): 'Lo ha deciso il tribunale di Milano: la fuga dalla pande… - matteosalvinimi : A rischio milioni di Pmi già colpite dalla crisi. Questi sono i problemi. Il governo invece dà lo stop a Quota 100… - Giulio2000 : @emanuelefelice2 Bagnai è vergognoso, ma quando si dice 'darsi la zappa sui piedi'... Così la prossima volta che un… - davide_digiorgi : DALLA RUBRICA POETI LEGHISTI 'Ciò che conta non è ciò che gli assessori hanno in mezzo alle gambe ma ciò che hanno… -