Juan Sebastian Veron entra nel mondo degli esports con EBRO Gaming

Leggi su esports247

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un altro protagonista deldel calcio decide dire nelsport virtuali! Stiamo parlando di, ex calciatore tra gli altri di Manchetser United, Inter e Lazio. Il giocatore argentino ha deciso di fondare un proprio team che ha battezzato con il nome di. La nuova organizzazione non ha perso tempo e subito dopo l’annuncio della sua nascita ha anche ufficializzato la sua partecipazione al League Master Flow di League of Legends organizzato dal Gruppo MediaPro di cui fa parte la League Games Professional Argentina insieme a FlowXP.sarà il presidente della squadra di esport e nel mentre continuerà a ricoprire il ruolo di presidente ...