Israele, Netanyahu e la spia liberata: uno spot elettorale per l'ultimo regalo di Trump (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un 'trofeo' vivente da esibire in campagna elettorale. L'ultimo regalo dall'amico Trump. Jonathan Pollard, l'ex analista militare Ssa che negli anni '80 spiò per Israele e che ha scontato circa 30 di ...

