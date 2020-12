Integrazione, formaggi e rispetto per l’ambiente: chi era Agitu Gudeta, la donna etiope uccisa in Trentino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella valle dei Mocheni, in Trentino, c’è un’azienda agricola come non se ne vedono molte. Gli animali possono pascolare tranquillamente su circa 11 ettari di terreno senza dover subire sistemi di allevamento intensivo e, nel caseificio, si produce formaggio in maniera sostenibile. Il posto si chiama La capra felice e la sua fondatrice, Agitu Idea Gudeta, è stata uccisa ieri a colpi di martello, probabilmente da uno dei suoi collaboratori. Nata ad Addis Abeba, arriva in Italia a 18 anni Agitu era una donna di 42 anni, nata ad Addis Abeba, in Etiopia. Quando è arrivata in Italia per la prima volta, di anni ne aveva 18. Ci venne con un obiettivo preciso, quello di studiare sociologia all’università di Trento. Per mantenersi durante gli studi, come molte sue ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella valle dei Mocheni, in, c’è un’azienda agricola come non se ne vedono molte. Gli animali possono pascolare tranquillamente su circa 11 ettari di terreno senza dover subire sistemi di allevamento intensivo e, nel caseificio, si produceo in maniera sostenibile. Il posto si chiama La capra felice e la sua fondatrice,Idea, è stataieri a colpi di martello, probabilmente da uno dei suoi collaboratori. Nata ad Addis Abeba, arriva in Italia a 18 anniera unadi 42 anni, nata ad Addis Abeba, in Etiopia. Quando è arrivata in Italia per la prima volta, di anni ne aveva 18. Ci venne con un obiettivo preciso, quello di studiare sociologia all’università di Trento. Per mantenersi durante gli studi, come molte sue ...

