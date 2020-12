Insinna e la denuncia di Federcaccia: “Parole offensive pronunciate in trasmissione” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bufera su Flavio Insinna dopo le sue dichiarazioni contro i cacciatori pronunciate in trasmissione. Federcaccia ha recapitato una lettera ai vertici RAI, nella quale fa sapere che verranno presi dei provvedimenti. “Consapevoli di quelle che sono le ‘regole dello spettacolo’ e consci che una trasmissione come quella in oggetto e chi la conduce valgono per quanta economia generano e pubblicità portano nelle casse del canale, sarà nostra cura invitare tutti i nostri iscritti e i cacciatori italiani e le loro famiglie – un bacino potenziale di qualche milione di spettatori – a non seguire più L’Eredità e a preferire altre marche rispetto a quelle pubblicizzate prima, durante e immediatamente dopo il gioco”. Un caso che ovviamente non ha potuto non scuotere i vertici Rai, e tanti personaggi del ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bufera su Flaviodopo le sue dichiarazioni contro i cacciatoriinha recapitato una lettera ai vertici RAI, nella quale fa sapere che verranno presi dei provvedimenti. “Consapevoli di quelle che sono le ‘regole dello spettacolo’ e consci che unacome quella in oggetto e chi la conduce valgono per quanta economia generano e pubblicità portano nelle casse del canale, sarà nostra cura invitare tutti i nostri iscritti e i cacciatori italiani e le loro famiglie – un bacino potenziale di qualche milione di spettatori – a non seguire più L’Eredità e a preferire altre marche rispetto a quelle pubblicizzate prima, durante e immediatamente dopo il gioco”. Un caso che ovviamente non ha potuto non scuotere i vertici Rai, e tanti personaggi del ...

