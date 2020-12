Governo: da verifica a Recovery e vaccini, le parole di Conte/Adnkronos (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non voglio credere a uno scenario del genere, mi sembrerebbe rischioso e insidioso per quel patrimonio di credibilità e fiducia costruito con l'impegno quotidiano di tutte le forze di maggioranza'. '... Leggi su tvsette (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non voglio credere a uno scenario del genere, mi sembrerebbe rischioso e insidioso per quel patrimonio di credibilità e fiducia costruito con l'impegno quotidiano di tutte le forze di maggioranza'. '...

Linkiesta : La verifica in due tempi finisce con un passo indietro di #Conte. Dopo che il gioco è stato scoperto e demolito da… - MassimGiannini : La notizia della morte del governo #Conte è fortemente esagerata. La politica ha sprecato un mese per una inutile… - zazoomblog : Governo: da verifica a Recovery e vaccini le parole di Conte-Adnkronos - #Governo: #verifica #Recovery #vaccini - Cassio39592131 : @soniabetz1 Renzi faraone rosato la bellanova coperta dai tre immagine dopo la verifica di governo, sono rimasti i… - statodelsud : Governo, Bellanova: “Avviato un percorso sul Recovery Fund. Ma la verifica non è finita” -