Forrest Gump, la scena per cui va matta la moglie di Tom Hanks: non l’avreste mai detto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Forrest Gump va in onda stasera su Italia 1 alle 21.20. Pur essendo uscito al cinema nel 1994, ancora oggi è una delle pellicole più apprezzate per molti argomenti trattati dalla trama. Ci sono anche molte curiosità che si celano dietro questo film cult. Per esempio la moglie di Tom Hanks, recentemente ha dichiarato che le piace molto rivedere quel film a causa di una scena in particolare. >> Tutti gli uomini di Emma Watson Forrest Gump e il suo successo Nonostante il film Forrest Gump sia uscito nel 1994 e sia vincitore di ben 6 premi Oscar nel 1995, stasera ritorna in onda su Italia 1 alle 21.20. Questa pellicola continua ad essere di forte attualità poiché racconta con leggerezza e profondità del conflitto uomo, natura e ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)va in onda stasera su Italia 1 alle 21.20. Pur essendo uscito al cinema nel 1994, ancora oggi è una delle pellicole più apprezzate per molti argomenti trattati dalla trama. Ci sono anche molte curiosità che si celano dietro questo film cult. Per esempio ladi Tom, recentemente ha dichiarato che le piace molto rivedere quel film a causa di unain particolare. >> Tutti gli uomini di Emma Watsone il suo successo Nonostante il filmsia uscito nel 1994 e sia vincitore di ben 6 premi Oscar nel 1995, stasera ritorna in onda su Italia 1 alle 21.20. Questa pellicola continua ad essere di forte attualità poiché racconta con leggerezza e profondità del conflitto uomo, natura e ...

mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 30 dicembre 2020 ? Forrest Gump, Blue Jasmine o Il petroliere? Ec… - MassimoSantoma2 : RT @GuidoCrosetto: Mi pare evidente che Conte sia stato ampiamente sottovalutato. Il fatto che fosse nato, in politica, casualmente, senza… - ilariaga : @albameccanica sorella. io ieri ho pianto per la pubblicità di Forrest Gump. - tripps42 : stasera forrest gump nessuno mi parli nessuno si avvicini - zazoomblog : I film da vedere in tv mercoledì 30 dicembre: “Forrest Gump” su Italia 1 - #vedere #mercoledì #dicembre: -