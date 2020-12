Focolaio in scuola materna alle porte di Milano: individuati ben 42 positivi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Numeri davvero importanti per un Focolaio Covid individuato alle porte di Milano. Presso la scuola materna Gianni Rodari di Sedriano (ad una ventina di chilometri dal capoluogo lombardo) sono stati individuati ben 42 positivi, tra insegnanti e bambini: per la precisione, sono 18 gli insegnanti e 24 i bambini risultati positivi al tampone. Altri 244 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Numeri davvero importanti per unCovid individuatodi. Presso laGianni Rodari di Sedriano (ad una ventina di chilometri dal capoluogo lombardo) sono statiben 42, tra insegnanti e bambini: per la precisione, sono 18 gli insegnanti e 24 i bambini risultatial tampone. Altri 244 L'articolo NewNotizie.it.

