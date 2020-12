Dea Capital, informativa sul buy-back (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – DeA Capital ha comunicato di aver acquistato, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2020, dal 21 al 23 dicembre 2020, complessivamente 109.942 azioni ordinarie (pari allo 0,041% del Capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,1352 euro, per un controvalore complessivo di 124.805,07 euro A seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene 6.872.787 azioni proprie pari al 2,5778% del Capitale sociale. Intanto, a Piazza Affari, si contrae la performance di Dea Capital con i prezzi allineati a 1,134 euro, per una discesa dello 0,70%. (Foto: © Federico Rostagno 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – DeAha comunicato di aver acquistato, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2020, dal 21 al 23 dicembre 2020, complessivamente 109.942 azioni ordinarie (pari allo 0,041% dele sociale) al prezzo unitario medio di 1,1352 euro, per un controvalore complessivo di 124.805,07 euro A seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene 6.872.787 azioni proprie pari al 2,5778% dele sociale. Intanto, a Piazza Affari, si contrae la performance di Deacon i prezzi allineati a 1,134 euro, per una discesa dello 0,70%. (Foto: © Federico Rostagno 123RF)

