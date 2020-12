Conte: 'tutti i dati sui vaccinati saranno in Parlamento' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - Sui vaccini "declineremo tutti i dati in Parlamento. Lo abbiamo sempre fatto con tutti i nostri numeri, agiremo in trasparenza, sarà così per il piano vaccinale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - Sui vaccini "declineremoin. Lo abbiamo sempre fatto coni nostri numeri, agiremo in trasparenza, sarà così per il piano vaccinale". Lo ha detto il premier Giuseppe

matteosalvinimi : La Lega al governo aveva tassato e controllato i milioni mandati dagli immigrati all'estero, oggi Conte e il PD fan… - ferrazza : È incredibile che non si facciano le conferenze stampa su Twitter visto che qui tutti saprebbero fare le domande giuste, altroché. #Conte - ItaliaViva : Colaninno: 'Conte ascolti Italia Viva per il bene di tutti' - lorenzhaus : @Marius30386553 Ti faccio io un'altra domanda: perché Renzi, Salvini, Luca Lotti, LaRussa, Santanchè, Polverini, e… - algirone : RT @Radio1Rai: #Conte: “Per quanto riguarda la squadra di governo, il capitano la difende sempre in tutti i modi. Sul #rimpasto se si porrà… -