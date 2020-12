Conte: 'Gualtieri e Ragioneria cerberi conti pubblici, non possiamo fallire' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Sono valutazioni politiche che faremo tutti insieme, in parte le abbiamo già fatte: tutte le forze di maggioranza hanno approvato la Nadef dove c'era già la previsione di usare 65,4 miliardi di sovvenzioni dal Recovery e 40 di prestiti additivi. possiamo anche modificare questi dati con Gualtieri e la Ragioneria, i cerberi dei conti pubblici. Ma abbiamo una mole di risorse, il piano di ricostruzione non è solo affidato al Recovery. Non possiamo fallire". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno a chi gli chiedeva di progetti aggiuntivi che facciano crescere il Pil e rendano sostenibile il debito. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Sono valutazioni politiche che faremo tutti insieme, in parte le abbiamo già fatte: tutte le forze di maggioranza hanno approvato la Nadef dove c'era già la previsione di usare 65,4 miliardi di sovvenzioni dal Recovery e 40 di prestiti additivi.anche modificare questi dati cone la, idei. Ma abbiamo una mole di risorse, il piano di ricostruzione non è solo affidato al Recovery. Non". Lo ha detto il premier Giuseppealla conferenza stampa di fine anno a chi gli chiedeva di progetti aggiuntivi che facciano crescere il Pil e rendano sostenibile il debito.

"Dobbiamo assolutamente affrettare le risposte che il paese attende, come per esempio oggi la legge di bilancio al Senato. Prossima risposta urgente è il Recovery plan", lo ha detto il presidente del ...

"Dobbiamo assolutamente affrettare le risposte che il paese attende, come per esempio oggi la legge di bilancio al Senato. Prossima risposta urgente è il Recovery plan", lo ha detto il presidente del ...Nella conferenza di fine anno il premier ha delineato il calendario. L'obiettivo è che il piano sia pronto per febbraio, così che lo si possa inviare a Bruxelles entro metà mese con un clausola di sal ...