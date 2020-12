Conte: 'escludo vaccinazione obbligatoria' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Escludiamo la vaccinazione obbligatoria. Confidiamo comunque di poter raggiungere una buona percentuale della popolazione su base facoltativa". Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Escludiamo la. Confidiamo comunque di poter raggiungere una buona percentuale della popolazione su base facoltativa". Lo ha detto Giuseppealla conferenza di fine anno.

TV7Benevento : Conte: 'escludo vaccinazione obbligatoria'... - albertitaly : Vabbè, questa è davvero oltre ogni limite per me. Che sia chiaro, lo escludo totalmente. - CardelliAc : RT @WomanWithPen: @LilianaArmato @fattoquotidiano Liliana, o sei in cattiva fede o non hai letto qualcos'altro (escludo che tu non capisca… - WomanWithPen : @LilianaArmato @fattoquotidiano Liliana, o sei in cattiva fede o non hai letto qualcos'altro (escludo che tu non ca… - carlo_masera : RT @sciltian: @sebmes Perfettamente d'accordo. E non escludo affatto che Conte potrà andare avanti con un appoggio da parte di parlamentari… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte escludo Conte: «Escludo l’obbligo di vaccinazione». E sulle tensioni nel governo: «Se verrà meno la fiducia andrò in Parlamento» – La diretta Open Conte: ‘escludo vaccinazione obbligatoria’

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Escludiamo la vaccinazione obbligatoria. Confidiamo comunque di poter raggiungere una buona percentuale della popolazione su base facoltativa”. Lo ha detto Giuseppe Conte ...

Il partito di Conte è già nato? Ecco il progetto Italia23

È nata lo scorso 11 dicembre Italia23, promossa dal senatore Raffaele Fantetti del Maie (il Movimento associativo italiani all'estero). Italia23 ha già un sito internet attarverso cui svela e approfon ...

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Escludiamo la vaccinazione obbligatoria. Confidiamo comunque di poter raggiungere una buona percentuale della popolazione su base facoltativa”. Lo ha detto Giuseppe Conte ...È nata lo scorso 11 dicembre Italia23, promossa dal senatore Raffaele Fantetti del Maie (il Movimento associativo italiani all'estero). Italia23 ha già un sito internet attarverso cui svela e approfon ...