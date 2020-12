Zaniolo: “Dopo il secondo infortunio è calata la notte. Rientro in tempo per gli Europei” (Di martedì 29 dicembre 2020) La prima volta è crollato il mondo, l seconda è scesa la notte. Solo pianti e poca fame. Così Nicolò Zaniolo ha vissuto per due volte l’incubo di un infortunio serio, infido. Un ginocchio per volta, due crack uguali e un’angoscia che divorava l’entusiasmo di una carriera in rampa di lancio. Così il fantasista della Roma ha dovuto fare i conti con i suoi demoni. Ma ha superato la sfida, anche quando il destino gli ha riservato lo stesso trattamento. Zaniolo lavora per tornare in campo presto, sicuramente prima degli Europei che vuole giocare ad ogni costo. Difficile però dimenticare le sensazioni vissute Dopo gli infortuni: “Il primo incidente è stato del tutto inaspettato – ha raccontato alla Gazzetta dello Sport – Vedevo gli altri giocatori che si rompevano il ginocchio ma non mi ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 dicembre 2020) La prima volta è crollato il mondo, l seconda è scesa la. Solo pianti e poca fame. Così Nicolòha vissuto per due volte l’incubo di unserio, infido. Un ginocchio per volta, due crack uguali e un’angoscia che divorava l’entusiasmo di una carriera in rampa di lancio. Così il fantasista della Roma ha dovuto fare i conti con i suoi demoni. Ma ha superato la sfida, anche quando il destino gli ha riservato lo stesso trattamento.lavora per tornare in campo presto, sicuramente prima degliche vuole giocare ad ogni costo. Difficile però dimenticare le sensazioni vissutegli infortuni: “Il primo incidente è stato del tutto inaspettato – ha raccontato alla Gazzetta dello Sport – Vedevo gli altri giocatori che si rompevano il ginocchio ma non mi ...

italiaserait : Zaniolo: “Dopo il secondo infortunio è calata la notte. Rientro in tempo per gli Europei” - sportli26181512 : Zaniolo: ' Torno ad aprile, a Roma sto bene. Sono più maturo dopo gli infortuni': Lunga intervista rilasciata dal c… - infoitsport : Zaniolo: ' Torno ad aprile, a Roma sto bene. Sono più maturo dopo gli infortuni' - infoitsport : Zaniolo: “Amo la Roma e i suoi tifosi, non voglio andarmene. Dopo il secondo infortunio ho pianto per giorni” - TuttoASRoma : ZANIOLO: “Sarò in campo ad aprile. A Roma sto benissimo. Dopo gli infortuni Totti mi è stato vicino” -