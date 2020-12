Uno sguardo ai film di fine 2020 | dalla Marvel a Casa Cupiello | passando per il sequestro di B

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Le piattaforme on-demand stanno faticosamente prendendo piede anche nella quotidianità degli spettatori cinematografici, orfani della sala e redistribuiti tra le diversificate fila dei telespettatori. Così la tivù, vuoi o non vuoi, almeno in questo periodo, cannibalizza qualsiasi prodotto da cinema e non. Ad esempio l’ultimo pargoletto, malriuscito peraltro, di. The New Mutants è uno di quei mancati blockbusters dirottati online per Covid. Lo si può trovare su Rakuten Tv, ma purtroppo fa cilecca. Neanche se a capeggiare questo pugno di adolescenti problematici tenuti in un isolamento controllato a causa dei loro superpoteri è Anya Taylor-Joy, ultimamente sulla bocca di tutti per La Regina degli Scacchi, serie Netflix. Al suo fianco non bastano altri talenti griffati come Maisie Williams (Il Trono di Spade) o Charlie Heaton (Stranger Things) ...