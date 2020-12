Traffico Roma del 29-12-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati è tornato a scorrevole ilsu gran parte della rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e sulle altre autostrade la polizia locale signora un grave incidente avvenuto in via di Tor Cervara in corrispondenza di via della cervelletta è bene a causa di questo incidente si è resa necessaria la chiusura parziale di via di Tor Cervara inevitabili i disagi qualche per un incidente avvenuto in tangenziale all’ingresso del tunnel della Nuova Circonvallazione interna in direzione Salaria raccomandiamo le dovute attenzioni incidente anche al Trieste in via Tripoli in corrispondenza di piazza Santa Emerenziana Ci sono code in viale Eritrea lungo viale Libia in quest’ultimo caso perintenso incidente segnalato dalla polizia locale anche in via Gregorio VII dove ci ...