Terremoto in Croazia: almeno 7 morti. Crollati ospedale e asilo (Di martedì 29 dicembre 2020) Sette, come detto, le vittime finora, tra cui una ragazzina di 12 anni e un giovane di 20 anni, decine i feriti. Il sindaco della cittadina, Darinko Dumbovic, ha parlato di totale distruzione. «La situazione è come a Hiroshima», ha detto. Ingenti danni materiali anche a Sisak, poco distante da Petrinja, dove vengono segnalati numerosi feriti

DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto, il cui epicentro si troverebbe a pochi chilometri da Zagabria, in Croazia, è stata avve… - liberainfo : RT @Quirinale: Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: - hugmeor_leaveme : RT @lauraboldrini: Terribili notizie dalla #Croazia colpita da un #terremoto avvertito anche in Italia. Le immagini della devastazione di #… -