Segnali “alieni” da Proxima Centauri? Il parere dell’Inaf

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ha fatto in poco tempo il giro del mondo, eccitando gli animi di scienziati e appassionati di astronomia, la notizia di un segnale radio di possibile origine artificiale proveniente da, la stella più vicina al Sole, distante "appena" 4,2 anni luce da noi. La scoperta, anticipata dal britannico the Guardian, è stata fatta con il radiotelescopio Parkes, in Australia, dai ricercatori del progetto Breakthrough Listen, attivo dal 2015, che, come i colleghi del Seti (Search for extraterrestrial intelligence), scandagliano il Cosmo in cerca didi potenziali civiltà aliene. Ma di cosa si tratta esattamente? Per saperne di più askanews ha intervistato l'astrofisica dell'Inaf, Marta Burgay, ricercatrice presso l'osservatorio di Cagliari."Al contrario deidi origine naturale, provenienti dalle ...