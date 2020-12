Sci alpino, classifica Coppa del Mondo 2020/2021 maschile dopo Super-G Bormio (Di martedì 29 dicembre 2020) La classifica generale di Coppa del Mondo 2020/2021 maschile aggiornata dopo il Super-G di Bormio di martedì 29 dicembre. Alexis Pinturault mantiene la leadership con un totale di 462 punti, precedendo il norvegese Kilde (425 punti). Completa il podio lo svizzero Odermatt, mentre recupera diverse posizioni Ryan Cochran-Siegle, che grazie alla vittoria odierna sale al settimo posto. Perde posizioni l’azzurro Alex Vinatzer, che scende al 28esimo posto. Di seguito la classifica generale aggiornata. I RISULTATI DELLA GARA classifica Coppa DEL Mondo maschile 2020/2021 AGGIORNATA dopo IL ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Lagenerale didelaggiornatail-G didi martedì 29 dicembre. Alexis Pinturault mantiene la leadership con un totale di 462 punti, precedendo il norvegese Kilde (425 punti). Completa il podio lo svizzero Odermatt, mentre recupera diverse posizioni Ryan Cochran-Siegle, che grazie alla vittoria odierna sale al settimo posto. Perde posizioni l’azzurro Alex Vinatzer, che scende al 28esimo posto. Di seguito lagenerale aggiornata. I RISULTATI DELLA GARADELAGGIORNATAIL ...

