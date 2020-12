Sanremo 2021, Amadeus porta come ospiti dei veri e propri fuoriclasse: l’annuncio (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Festival di Sanremo che ormai da anni rappresenta un vero e proprio appuntamento con il pubblico italiano, è pronto a tornare sul grande schermo. come sempre, il Teatro Ariston farà da sfondo alla 71esima edizione del Festival della canzone italiana e verrà trasmesso durante la prima settimana di marzo. Direttore artistico e presentatore di questa edizione 2021, il conduttore televisivo e radiofonico Amadeus. Possiamo dire che il palco dell’Ariston quest’anno né vedrà delle belle, in gara ben dieci donne e molti giovani, per dare vita ad una kermesse all’insegna della “rinascita“, così come annunciato dallo stesso conduttore. Dopo aver presentato tutti i partecipanti in gara, il direttore artistico ha annunciato anche la presenza di alcuni ospiti ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Festival diche ormai da anni rappresenta un vero eo appuntamento con il pubblico italiano, è pronto a tornare sul grande schermo.sempre, il Teatro Ariston farà da sfondo alla 71esima edizione del Festival della canzone italiana e verrà trasmesso durante la prima settimana di marzo. Direttore artistico e presentatore di questa edizione, il conduttore televisivo e radiofonico. Possiamo dire che il palco dell’Ariston quest’anno né vedrà delle belle, in gara ben dieci donne e molti giovani, per dare vita ad una kermesse all’insegna della “rinascita“, cosìannunciato dallo stesso conduttore. Dopo aver presentato tutti i partecipanti in gara, il direttore artistico ha annunciato anche la presenza di alcuni...

