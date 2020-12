Quarticciolo, 18enne cerca di disfarsi di cocaina: arrestato (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – I Carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 18enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato il giovane mentre si aggirava con fare sospetto tra i lotti di via Manfredonia, zona Quarticciolo, e si sono avvicinati per una verifica; appena li ha visti il 18enne e’ scappato cercando di dileguarsi nelle vie limitrofe e di disfarsi, lanciando ai margini della carreggiata, un contenitore di plastica. Poco dopo, i Carabinieri hanno bloccato il giovane in via Ascoli Satriano e recuperato l’involucro gettato, rinvenendo al suo interno 5 grammi di cocaina divisi in dosi, gia’ pronte per la vendita. Nelle tasche del fermato, i militari hanno anche trovato 150 euro in banconote di piccolo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – I Carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hannounromano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato il giovane mentre si aggirava con fare sospetto tra i lotti di via Manfredonia, zona, e si sono avvicinati per una verifica; appena li ha visti ile’ scappatondo di dileguarsi nelle vie limitrofe e di, lanciando ai margini della carreggiata, un contenitore di plastica. Poco dopo, i Carabinieri hanno bloccato il giovane in via Ascoli Satriano e recuperato l’involucro gettato, rinvenendo al suo interno 5 grammi didivisi in dosi, gia’ pronte per la vendita. Nelle tasche del fermato, i militari hanno anche trovato 150 euro in banconote di piccolo ...

