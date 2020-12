Nino d’Angelo: “Il poeta che non sa parlare” (Date del tour e album) (Di martedì 29 dicembre 2020) Il poeta che non sa parlare è il filo conduttore dei progetti per l’anno 2021 di Nino d’Angelo. Oltre a un nuovo tour, l’artista napoletano pubblicherà anche un album e un libro. Il poeta che non sa parlare: i progetti di Nino d’Angelo per il 2021 Il nuovo tour di Nino d’Angelo “Il poeta Che Non Sa parlare” partirà nell’autunno 2021, precisamente il 4 novembre e proseguirà fino alla primavera 2022. Il cantante neomelodico sarò nei treatri di tutta italia, a partire dall’Arcimboldi di Milano con una scaletta composta da brani recenti ma anche da alcuni dei suoi successi più datati e conosciuti. Ma nel 2021 ci regalerà anche un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilche non saè il filo conduttore dei progetti per l’anno 2021 di. Oltre a un nuovo, l’artista napoletano pubblicherà anche une un libro. Ilche non sa: i progetti diper il 2021 Il nuovodi“IlChe Non Sa” partirà nell’autunno 2021, precisamente il 4 novembre e proseguirà fino alla primavera 2022. Il cantante neomelodico sarò nei treatri di tutta italia, a partire dall’Arcimboldi di Milano con una scaletta composta da brani recenti ma anche da alcuni dei suoi successi più datati e conosciuti. Ma nel 2021 ci regalerà anche un ...

GammaStereoRoma : Nino D'Angelo - Marì - Radiomusikblog : Nino D'Angelo annuncia un progetto e un esteso Tour 2021 - solospettacolo : Nino D'Angelo, 'Nel 2021 torno in tour' - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Non Batte Il Cuore di Nino D'Angelo! Sintonizzati ora. - Notiziedi_it : Il 2021 di Nino D’Angelo: arriveranno un album, un libro e un nuovo tour -

Ultime Notizie dalla rete : Nino d’Angelo Nino D’Angelo: “Koulibaly deve restare a Napoli, il suo rendimento è calato a causa della Coppa d’Africa” Forza Napoli