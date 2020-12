Museo Model Canvas | modello di business come auspicio per il 2021

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Qualche giorno fa il piccolo bambino rannicchiato e in sofferenza esposto a Piazza del Plebiscito a Napoli, opera (dal titolo Lock down) di un grande scultore contemporaneo, Jago, è diventata bersaglio di cinque ragazzi che lo hanno preso a schiaffi pubblicando poi il video su Tok Tik. Non si sa il motivo di quel gesto collettivo, forse la voglia di quei ragazzi di comunicare il loro desiderio di svegliare quel bambino e dunque di uscire da questa dimensione di lockdown che ci portiamo avanti da troppo tempo. Ma di certo è stato un gesto alquanto superficiale, percepitotale anche da uno di quei ragazzi l’unico che nel video tenta di persuadere gli altri a desistere. Uno su cinque sembra recepire la forza comunicativa di quella scultura percependolaarte. La mia attenzione è stata catturata dai suoi tentativi di persuasione e ho visto in lui ...