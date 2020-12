Morto Pierre Cardin | nel passato un lungo amore con “la donna dei sogni”

Leggi su chenews

(Di martedì 29 dicembre 2020), lo stilista visionario ci ha lasciati all’età di 98 anni, ad annunciarlo la sua famiglia. Nel suun grandeper una. attends an Opening Cocktail at Museeon November 13, 2014 in Paris, France.E’ stato annunciata dalla sua famiglia la morte del grande stilista francese che lo scorso luglio aveva compiuto novantotto anni, è deceduto all’Ospedale di Neuilly a Parigi. Figlio di immigrati italiani nella sua lunga carriera è diventato un vero stilista visionario, il primo ad aver inventato il pret-a-porter. Quello che forse nessuno sa ancora è che nella sua vita oltre ai suoi grandi successi lavorativi, ci sono stati anche tanti amori, tra cui uno speciale con una ...