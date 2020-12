Makoto Shinkai: il prossimo film del regista di Your Name è una storia post-apocalittica (Di martedì 29 dicembre 2020) Il regista Makoto Shinkai, autore di Your Name, ha svelato i primi dettagli del suo prossimo film che affronterà una storia post-apocalittica. Makoto Shinkai, regista di Your Name e Weathering With You, ha rivelato i primi dettagli del suo prossimo film che sarà un racconto post-apocalittico. Il filmmaker ha condiviso le anticipazioni in occasioni di un'intervista rilasciata a TV Asahi in cui ha ammesso che la recente pandemia ha influenzato il progetto. Intervenendo ai microfoni dell'emittente, Makoto Shinkai ha dichiarato: "Si tratta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020) Il, autore di, ha svelato i primi dettagli del suoche affronterà unadie Weathering With You, ha rivelato i primi dettagli del suoche sarà un racconto-apocalittico. Ilmaker ha condiviso le anticipazioni in occasioni di un'intervista rilasciata a TV Asahi in cui ha ammesso che la recente pandemia ha influenzato il progetto. Intervenendo ai microfoni dell'emittente,ha dichiarato: "Si tratta ...

