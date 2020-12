Ma quale resilienza! Il 2021 sia l’anno della fiducia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) “Capacità di reagire di fronte a traumi” ma anche “nei materiali, la resistenza a rottura per sollecitazione dinamica; e nei tessuti, l’attitudine di questi a riprendere, dopo una deformazione, l’aspetto originale”. Questa la definizione di “Resilienza”: parola molto usata (o abusata) nei messaggi di auguri di Natale degli scorsi giorni. E, c’è da scommetterci, la cosa si ripeterà alla vigilia di capodanno, quando ci lasceremo alle spalle questo 2020 certamente particolare e per molti versi difficile. C’è però un timore: che nella mente di molti questo richiamo alla resilienza non significhi davvero “saper fare fronte ad eventi traumatici per riorganizzare positivamente la propria vita”, ma piuttosto rappresenti un’incitazione a tenere duro fino a quando non passerà la tempesta, in modo da poter tornare felicemente a fare quello che si faceva prima. Ed è comprensibile e forse anche ...