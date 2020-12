Lukaku: “In Italia non si può sbagliare, vincere vale più di tutto” (Di martedì 29 dicembre 2020) Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sport, rivista belga di calcio. Di seguito un’anteprima delle dichiarazioni che saranno pubblicate per intero domani. Nonostante le difficoltà iniziali al Manchester United, sapevo che sarei diventato il capocannoniere di tutti i tempi del Belgio, anche perché sono stato circondato dai giocatori migliori per anni. In Italia vincere vale più di tutto, c’è un’enorme differenza di approccio rispetto all’Inghilterra: tatticamente, dove devo correre, dove devo fermarmi. Non posso mai sbagliare. Prima di arrivare all’Inter ho visto delle partite e qualche volta c’era solo Lautaro davanti. Ho sentito subito che sarebbe potuta scattare la scintilla se ci avessero fatto giocare insieme. Mourinho mi ha insegnato a lavorare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Romelu, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sport, rivista belga di calcio. Di seguito un’anteprima delle dichiarazioni che saranno pubblicate per intero domani. Nonostante le difficoltà iniziali al Manchester United, sapevo che sarei diventato il capocannoniere di tutti i tempi del Belgio, anche perché sono stato circondato dai giocatori migliori per anni. Inpiù di, c’è un’enorme differenza di approccio rispetto all’Inghilterra: tatticamente, dove devo correre, dove devo fermarmi. Non posso mai. Prima di arrivare all’Inter ho visto delle partite e qualche volta c’era solo Lautaro davanti. Ho sentito subito che sarebbe potuta scattare la scintilla se ci avessero fatto giocare insieme. Mourinho mi ha insegnato a lavorare ...

