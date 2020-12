LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: domina Cochran-Siegle. Paris lontano: “Mi manca fluidità”. Innerhofer: “Devo cambiare mestiere?” (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 15.15 E 18.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Bormio LA CRONACA DEL SUPER-G MASCHILE DI Bormio LE DICHIARAZIONI DI DOMINIK Paris LE DICHIARAZIONI DI CHRISTOF Innerhofer 13.06 Le ultime discese non cambiano la situazione. La gara è ufficialmente conclusa. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 13.03 Pietro Zazzi con il numero 50 conclude in 35a posizione a 3.35 12.58 Matteo Marsaglia arriva al primo intermedio con 35 centesimi da Ryan Cochran-Siegle, quindi al secondo si presenta con 2.00, conclude in 25a posizione a 2.40 con un buon finale. 12.56 Attendiamo Matteo ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 15.15 E 18.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDILA CRONACA DEL SUPER-G MASCHILE DILE DICHIARAZIONI DI DOMINIKLE DICHIARAZIONI DI CHRISTOF13.06 Le ultime discese non cambiano la situazione. La gara è ufficialmente conclusa. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 13.03 Pietro Zazzi con il numero 50 conclude in 35a posizione a 3.35 12.58 Matteo Marsaglia arriva al primo intermedio con 35 centesimi da Ryan, quindi al secondo si presenta con 2.00, conclude in 25a posizione a 2.40 con un buon finale. 12.56 Attendiamo Matteo ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: prima vittoria per Cochran-Siegle, Paris paga 2 secondi - roronacci : #LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: mostruoso Cochran-Siegle, l'America ha trovato il nuovo Bode Miller? -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Bormio in DIRETTA: Dominik Paris a 0.24 da Pinturault - #alpino #SuperG #Bormio #DIRETTA: - infoitsport : LIVE Sci alpino | Gigante Semmering in DIRETTA | gara cancellata per il vento Bassino era seconda Domani lo slalom - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: gara in notturna, Petra Vlhova può allungare -