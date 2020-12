Le bufale più assurde del 2020 (Di martedì 29 dicembre 2020) Foto di Rick Loomis/Getty ImagesL’anno che stiamo per metterci alle spalle è stato ricco di avvenimenti imprevedibili, un pezzo delle nostre vite che ricorderemo per le sue sfide epocali, ma anche per gli appuntamenti storici e le dolorose scomparse che lo hanno segnato. Il 2020 è stato l’anno della pandemia di Covid-19, innanzitutto, un’emergenza sanitaria su scala globale che col passare dei mesi ci ha abituati al doloroso rituale della conta giornaliera di decessi e contagi. Ma è stato anche l’anno in cui il genere umano ha brillato come mai prima, sperimentando e producendo vaccini in un lasso di tempo che sarebbe stato inimmaginabile anche solo fino a pochi anni fa. È stato un anno scandito da profonde ingiustizie sociali e dalle lotte per appianarle, da sconvolgimenti climatici e da elezioni che hanno cambiato il mondo. Eppure, a qualcuno tutto questo non è ... Leggi su wired (Di martedì 29 dicembre 2020) Foto di Rick Loomis/Getty ImagesL’anno che stiamo per metterci alle spalle è stato ricco di avvenimenti imprevedibili, un pezzo delle nostre vite che ricorderemo per le sue sfide epocali, ma anche per gli appuntamenti storici e le dolorose scomparse che lo hanno segnato. Ilè stato l’anno della pandemia di Covid-19, innanzitutto, un’emergenza sanitaria su scala globale che col passare dei mesi ci ha abituati al doloroso rituale della conta giornaliera di decessi e contagi. Ma è stato anche l’anno in cui il genere umano ha brillato come mai prima, sperimentando e producendo vaccini in un lasso di tempo che sarebbe stato inimmaginabile anche solo fino a pochi anni fa. È stato un anno scandito da profonde ingiustizie sociali e dalle lotte per appianarle, da sconvolgimenti climatici e da elezioni che hanno cambiato il mondo. Eppure, a qualcuno tutto questo non è ...

RaiNews : 'Il #vaccino non ci trasforma in organismi geneticamente modificati...' Le più diffuse bufale sul #Vaccino anti-co… - _bufale_ : Le bufale più assurde del 2020 - palimmo : RT @FactaNews: Quali sono state le notizie false più diffuse nel mondo e quale è stato il ruolo dell'Italia nella nella loro diffusione? In… - Carlomrtz : RT @dariomazzocchi: Persi come sono stati in queste quisquilie, molti commentatori non hanno rimarcato come Johnson sia stato un negoziator… - DiplomaziaTW : RT @dariomazzocchi: Persi come sono stati in queste quisquilie, molti commentatori non hanno rimarcato come Johnson sia stato un negoziator… -