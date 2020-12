Il "piano-Ciao": abbaia ancora o stavolta morde? Renzi mette nero su bianco l'addio a Conte (Di martedì 29 dicembre 2020) "Avrò anche un partito che vale il 2%, come dicono loro, ma intanto sui Contenuti li ho inchiodati". Matteo Renzi ha lanciato l'ultimatum di fine anno a Giuseppe Conte. Una conferenza stampa in Senato (non mancano le amate slide) per ribadire al presidente del Consiglio che il piano elaborato dal Governo per il Recovery altro non è che "un collage talvolta raffazzonato" di pezzi di diversi ministeri, "senza anima e senza ambizione". Il senatore di Firenze ha lavorato nei giorni scorsi alla sua personale controproposta, contattando quelli che definisce i migliori in fatto di progettazione europea. "Il piano deve cambiare, non ci sono scuse. Io ho fatto il presidente del Consiglio: so come si fa e come ragionano Merkel o Von der Leyen". Lo slogan scelto è tutto un programma: cultura, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) "Avrò anche un partito che vale il 2%, come dicono loro, ma intanto suinuti li ho inchiodati". Matteoha lanciato l'ultimatum di fine anno a Giuseppe. Una conferenza stampa in Senato (non mancano le amate slide) per ribadire al presidente del Consiglio che ilelaborato dal Governo per il Recovery altro non è che "un collage talvolta raffazzonato" di pezzi di diversi ministeri, "senza anima e senza ambizione". Il senatore di Firenze ha lavorato nei giorni scorsi alla sua personale controproposta, contattando quelli che definisce i migliori in fatto di progettazione europea. "Ildeve cambiare, non ci sono scuse. Io ho fatto il presidente del Consiglio: so come si fa e come ragionano Merkel o Von der Leyen". Lo slogan scelto è tutto un programma: cultura, ...

matteograndi : Renzi presenta a Conte il piano CIAO: Cultura Infrastrutture Ambiente Opportunità Conte chiede aiuto al piano:… - ilpost : Il piano alternativo di Renzi sul Recovery Fund - bompresso01 : RT @zluca2: Quindi inventa l’acronimo ciao per il suo piano?ma renzi cos’è un bimbominchia? - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Sempre Appesi a italia viva. Il “piano”. Nuovo show in Senato del leader di Iv: attacca il governo, prende tempo sull’… - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: Sempre Appesi a italia viva. Il “piano”. Nuovo show in Senato del leader di Iv: attacca il governo, prende tempo sull’… -

Ultime Notizie dalla rete : piano Ciao Recovery, l’ironia sui social per il piano ‘Ciao’ di Renzi: “E l’acronimo di Piano… Il Fatto Quotidiano Renzi, il progetto “Ciao”: «Piano Conte deludente». Verso la crisi a gennaio

La miccia è accesa e non è troppo lunga. Matteo Renzi non fissa il giorno ma il mese sì: gennaio. «Se c'è l'accordo si va avanti, se non ...

Se per Renzi dire ‘Ciao’ è salutare

Il leader di Italia Viva ha presentato in Senato il suo piano per il Recovery Fund. E per la Sanità cita solo il Mes ...

La miccia è accesa e non è troppo lunga. Matteo Renzi non fissa il giorno ma il mese sì: gennaio. «Se c'è l'accordo si va avanti, se non ...Il leader di Italia Viva ha presentato in Senato il suo piano per il Recovery Fund. E per la Sanità cita solo il Mes ...