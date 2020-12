Guasto nel laboratorio di Aosta: 20 falsi positivi ricoverati nel reparto Covid (Di martedì 29 dicembre 2020) Circa 20 pazienti sono risultati «falsi positivi» al Coronavirus dopo essere stati nel reparto Covid dell’ospedale Parini di Aosta. La vicenda è avvenuta domenica scorsa per un problema tecnico nel laboratorio analisi dell’ospedale, provocato dallo spegnimento dello strumento che si è poi resettato e non è stato quindi tarato nuovamente dai tecnici. Il Guasto scoperto solo lunedì mattina ha prodotto 20 falsi positivi che hanno portato al trasferimento di urgenza nel reparto Covid dei pazienti che erano già ricoverati in altri reparti. Da qui l’aumento dei positivi nel bollettino della Valle d’Aosta, che aveva registrato 61 positivi su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Circa 20 pazienti sono risultati «» al Coronavirus dopo essere stati neldell’ospedale Parini di. La vicenda è avvenuta domenica scorsa per un problema tecnico nelanalisi dell’ospedale, provocato dallo spegnimento dello strumento che si è poi resettato e non è stato quindi tarato nuovamente dai tecnici. Ilscoperto solo lunedì mattina ha prodotto 20che hanno portato al trasferimento di urgenza neldei pazienti che erano giàin altri reparti. Da qui l’aumento deinel bollettino della Valle d’, che aveva registrato 61su ...

