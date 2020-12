GF Vip | lo spoiler in diretta di Alfonso Signorini | “Faccio un’eccezione | notizia importante”

(Di martedì 29 dicembre 2020) E’ un periodo particolarmente dedicato per la gestione sanitaria della pandemia mondiale, e persino il GF Vip diha scelto per una volta di contravvenire alle proprie regole inviolabili, al fine di rendere i concorrenti partecipi della situazione. Uno dei punti fermi del reality in tutte le sue incarnazioni prevede il totale isolamento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

anticipazionitv : #gfivp ?? Fulvio Abbate anticipa quello che succederà nello speciale di Capodanno ???? - infoitcultura : Capodanno al GF Vip, lo spoiler di Fulvio Abbate: “Non potevo dire no” - Notiziedi_it : Fulvio Abbate fa uno spoiler sulla puntata di Capodanno del GF Vip - Novella_2000 : Fulvio Abbate regala un grosso spoiler sulla puntata di Capodanno del #GFVip - blogtivvu : Lo spoiler di Fulvio Abbate sul Capodanno del #GFVip: ecco cosa faranno gli eliminati -

Ultime Notizie dalla rete : Vip spoiler

Velvet Gossip

Strappo alle regole per Alfonso Signorini, che in diretta al GF Vip rivela ai concorrenti l'arrivo dei vaccini anti Covid in Italia ...Alfonso Signorini non è riuscito a tenere nascosti i programmi per la serata di capodanno: i concorrenti hanno fatto alcuni spoiler.