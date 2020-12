GF Vip 2020, la De Filippi stupisce Zorzi, scontro Elia-Gregoraci: le pagelle della ventinovesima puntata (Di martedì 29 dicembre 2020) Emozioni e ospiti importanti nella ventinovesima puntata del GF Vip. Alfonso Signorini, ancora una volta, ha colpito nel segno, portando nel reality Maria De Filippi, idolo di Tommaso Zorzi. Spazio anche ai confronti e scontri, con la lite fra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, il confronto fra Dayane Mello e Adua Del Vesco, e l’attesissimo incontro fra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. ALFONSO SIGNORINI – Emozionato e commosso, Signorini ha deciso di aprire la puntata del GF Vip con un annuncio importante riguardo i vaccini contro il Coronavirus. “Devo darvi una notizia molto importante – ha esordito il conduttore -. Farò un’eccezione e mi vedrete anche voi. Ricordate bene la data del 27 dicembre 2020, sono stati distribuiti i primi vaccini ... Leggi su dilei (Di martedì 29 dicembre 2020) Emozioni e ospiti importanti nelladel GF Vip. Alfonso Signorini, ancora una volta, ha colpito nel segno, portando nel reality Maria De, idolo di Tommaso. Spazio anche ai confronti e scontri, con la lite fra Elisabettae Antonella, il confronto fra Dayane Mello e Adua Del Vesco, e l’attesissimo incontro fra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. ALFONSO SIGNORINI – Emozionato e commosso, Signorini ha deciso di aprire ladel GF Vip con un annuncio importante riguardo i vaccini contro il Coronavirus. “Devo darvi una notizia molto importante – ha esordito il conduttore -. Farò un’eccezione e mi vedrete anche voi. Ricordate bene la data del 27 dicembre, sono stati distribuiti i primi vaccini ...

